/648853/مهرجان-القاهرة-الدولي-للمسرح-التجريبي-يغلق-باب-التقديم-بمشاركة-285-عرضا

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثامنة والعشرين، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، غلق باب التقديم منذ أيام بعد أن تقدم في المشاركة للعروض ما يقرب من 285 عرضا مقسمة إلي ( 167 ) عرضا أجنبيا من مختلف دول العالم ، و( 118 ) عرضا مصريا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وتستعد الجنة متخصصة لمشاهدة تلك العروض واختيار أفضل من سيشارك وتتنافس على جوائز مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ 28، والذي من المقرر أن تنطلق بداية من 14 ديسمبر ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، وستشارك العروض المختارة ضمن مسابقة المهرجان الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لليلتي عرض متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليالي إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

وزارة الثقافة تتولى رعاية مهرجان المسرح

وكانت أعلنت وزارة الثقافة رعايتها لمشروع شبكة المهرجان المسرحية الذي تقرر تدشينه وانطلاقه بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الــ ( 28 ) برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، وأكدت معالي الوزيرة رعايتها الكاملة لهذا المشروع المهم الذي سيجمع أهم المهرجانات بالمنطقة العربية سواء التي تحمل صيغة المحلية أو العربية أو الدولية.

قال جمال ياقوت رئيس المهرجان وقتها أن الهدف من هذا المشروع المسرحي وضع أجندة لهذه المهرجانات وعمل خريطة محددة بمواعيد كافة المهرجانات المسرحية بالمنطقة يتم خلالها تحديد مواعيد المهرجانات الدولية التي تقام في الدول العربية من قبل رئيس كل مهرجان حتى لا يتم التضارب في المواعيد، بالإضافة لتبادل المعلومات والعروض والخبرات التدريبية.

مجلس إدارة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

جدير بالذكر أن مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تتشكل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من : الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.