أحمد ابوهشيمة : التعاون مع صندوق دوت الخليج ممتد للقيام بواجبنا تجاه أهالينا في كل قرى مصر

/648855/أحمد-ابوهشيمة--التعاون-مع-صندوق-تحيا-مصر-ممتد-للقيام-بواجبنا-تجاه-أهالينا-في-كل-قرى-مصر

شارك النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس، احتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق دوت الخليج لقافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

دوت الخليج يرصد تعليق ابو هسيمة على مشاركته فى احتفالية ابواب الخير

صندوق دوت الخليج

وكتب ابو هشيمه علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي : “تشرفت بالمشاركة في احتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق دوت الخليج بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي..ألف مبروك للصندوق دخوله موسوعة جينيس مجدداً بأكبر ٣ مشروعات عالمية لخدمة الإنسانية..التعاون مع صندوق دوت الخليج بالنسبة لي بدأ منذ تأسيس الصندوق وممتد عشان نقدر نقوم بواجبنا تجاه أهالينا في كل قرى ونجوع الجمهورية”.

ابواب الخير

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.