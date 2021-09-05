موقف طريف يجمع بين مكي وكريم عبد العزيز من كواليس «الاختيار 2»..«فيديو»

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جمع موقف طريف بين الفنان المصري أحمد مكي والنجم كريم عبد العزيز من كواليس مسلسل «الاختيار 2»، حيث لم يستطع الثنائي كتم حسهم الكوميدي وضحكاتهم أثناء تصوير إحدى المشاهد بالعمل.

دوت الخليج يستعرض كواليس مسلسل الاختيار 2 بين النجم أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز.

أحمد مكي وكريم عبد العزيز في كواليس الاختيار 2

نشر مكي مقطع فيديو جديد من كواليس مسلسل الاختيار 2 عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر من خلاله إلى جاني كريم عبد العزيز وعلق عليه قائلًا: "مشكلتي من وأنا في الحضانة.. الضحك وقت الجد".

وأضاف: "ياما اطردت من حصص ومحاضرات، وكنت بصبّر نفسي إنه لما أكبر أبطل وتروح مني العادة دي.. اديني كبرت، بس المصيبة إني قابلت واحد عنده نفس مشكلتي".

أحمد مكي وكريم عبد العزيز ثنائي يتخطى قواعد النجاح

وكان قد حقق الثنائي أحمد مكي وكريم عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا بمسلسل الاختيار 2 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور الذي أشاد بتعاونهما سويًا في عمل فني واحد.

مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي

يذكر أن مسلسل «الاختيار 2»، تدور أحداثه حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.

الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

ومن جانبه، بدأ صناع سلسلة مسلسل «الكبير أوي» للتحضير لموسم سادس من العمل الذي خاض بطولته على مدار 5 أجزاء الفنان أحمد مكي بجانب الفنانة دنيا سمير غانم واستطاعا من خلاله تحقيق نجاحا ساحقا، لكن لخلاف بين مكي ودنيا اعتذرت الأخيرة عن تقديم موسم جديد لذا توقف اصداره لسنوات.