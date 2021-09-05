حازم الجندي: صندوق دوت الخليج مظلة حماية اجتماعية للمصريين ونموذج متطور للتكافل المجتمعي

/648861/حازم-الجندي-صندوق-تحيا-مصر-مظلة-حماية-اجتماعية-للمصريين-ونموذج-متطور-للتكافل-المجتمعي

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية «أبواب الخير» بالعاصمة الإدارية الجديدة، واهتمامه بتوسيع دائرة العمل الاجتماعي والتكافلي والموارد التي تعزز من فرص زيادة أموال صندوق "دوت الخليج"، والذي انعكس بالإيجاب من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التي ساهمت في تحسين معيشة ملايين المواطنين .

دوت الخليج يرصد تعليق حازم الجندي بشأن صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

وأوضح الجندي، في بيان له، أن "دوت الخليج" استطاع في فترات زمنية قياسية تحقيق العديد من الإنجازات والأهداف التي أنشيء من أجلها وتحاول الدولة والقيادة السياسية تطويره وتعظيم الاستفادة منه وتوسيع دائرة المستفيدين منه.

ابواب الخير

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الصندوق أصبح يمثل مظلة حماية اجتماعية لملايين المصريين، وظهرت نتائجه الإيجابية في العديد من ملفات الرعاية الصحية وعلاج مرضى الضمور العضلي، واالقضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضارية جديدة مثل الأسمرات وبشاير الخير وتل العقارب وغيرها.

وأشار القيادى الوفدى، إلى أن الصندوق كان مشرفا على العديد من المبادرات الاجتماعية الأخرى التي دعت إلى حماية الأطفال بلا مأوى، وكذلك مبادرة «مصر بلا غارمين»، والمساهمة في التصدي للأزمات والكوراث، لا سيما في ظل مواجهة الدولة المصرية لجائحة فيروس كورونا، كما كان لها دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي وساهمت في العديد من الملفات الأخرى كملف التعليم وغييره.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين و أهمها تشجيعهم على دعم العمل الخيري وطمأنة كافة المواطنين أن هناك إشراف ورقابة صارمة على موارد صندوق دوت الخليج، ووجود العديد من الدراسات التي تسعى دائما لتحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة واستفادة فئات مختلفة من مشروعات الصندوق.

وطالب الجميع بضرورة الاستجابه لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والمحافظة على ارتداء الكمامات وعدم التهاون ، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم.