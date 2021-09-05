صناعة النواب: صندوق دوت الخليج يؤكد جهود الدولة الخيرية لحث الأفراد والمؤسسات على العمل ا.لإيجابي

/648862/صناعة-النواب-صندوق-تحيا-مصر-يؤكد-جهود-الدولة-الخيرية-لحث-الأفراد-والمؤسسات-على-العمل-الإيجابي

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتفالية "ابواب الخير" التي شهدها الرئيس السيسي اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخير، والتي تستهدف ٥ مليون مواطن، بالتعاون مع وزارة التضامن، تحت تنظيم صندوق دوت الخليج، تستهدف في المقام الأول تحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة تليق به.

صندوق دوت الخليج يؤكد جهود الدولة الخيرية

ووجه النائب شحاتة أبو زيد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، رسالة شكر وتقدير لكل الداعمين لصندوق دوت الخليج، موضحا أنهم يقومون بعمل خيري يساهم في الارتقاء بحياة العديد من المواطنين وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي تتشارك في نفس الهدف.

ونوه أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، انه منذ اطلاق الرئيس السيسي صندوق دوت الخليج في 2014، وهو يساهم من خلال المروعات التنموية في تحسين حالة المواطنين.

ولفت إلى أنه اطلق مبادرات عديدة منها 100 مليون صحة ومبادرة الاهتمام بصحة المراة ومبادرة اطفال بلا مأوى، ومصر بلا غارمات، إضافة إلى مبادرة دكان الفرحة التي تستهدف تجهيز 200 عروسة، حيث ان كل هذا ساهم في التخفيف على المواطنين.

وأشاد شحاتة أبو زيد بالجهود الخيرية التي تقوم بها الدولة، موضحا أنه تسعى إلى زيادة حماسة الأفراد والمؤسسات للمشاركة الإيجابية في الأعمال التي تهدف لخدمة المواطن.

هذا وأكد الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"