صور.. وزير الأوقاف يناقش مع قيادات القطاع الدينى الخطة الدعوية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، مع قيادات القطاع الدينى، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الدينى، الدكتور أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة.





وتناول الاجتماع وضع البرامج التنفيذية لخطة التدريب والتأهيل للعام المالى 2021-2022م ليشمل تدريب وتأهيل 60 ألف إمام ومعلم هذا العام من خلال الدورات المكثفة مع الجامعات المصرية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إضافة إلى القوافل المشتركة مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، و مواصلة دورات السوشيال ميديا والتحول الرقمى المتقدمة، إضافة إلى برامج التأهيل الفنى والإدارى. جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله حسن مساعد الوزير لشؤون المتابعة، الدكتور محمود الفخرانى مساعد الوزير لشؤون التدريب والامتحانات، الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب، الدكتور عمرو الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة، الدكتورة هدى حميد مساعد مدير عام المكتب الإعلامى.

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