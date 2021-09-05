عاجل.. السيسى: لمصر تاريخ حافل فى العمل الخيرى

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "نحتفل اليوم معًا باليوم العالمى للعمل الخيرى، والذى يمثل الوجه الحقيقى للفطرة الإنسانية السلمية، ولقد تحول العمل الخيرى على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ فى الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخًا حافلاً وسجلاً متميزًا فى هذا المجال".

وتابع: "فتحية تقدير لكل مصرى يشارك فى نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، وأدعو الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة".