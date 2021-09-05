النشرة المرورية.. الأوتوستراد بديلا عن الكورنيش وزحام فى الفنجرى وصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، اليوم الأحد، يكون لها طابع خاص مع بداية فترة الذروة المسائية، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك للمتجه إلى طريق الجيش.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الغربية تنحصر فيها الأحجام فى مدينة طنطا بشارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة، وفى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع جيهان السادات، ومحافظة الشرقية تشهد بعض الأحجام فى مدينة الزقازيق فى شارع الجلاء للمتجه إلى ميدان الساغة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى منطقة المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه للطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام عند منطقة ناهيا للنازل من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، ناصحا بعدم تغيير أى مسارات.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا شارع البحر الأعظم للقادم من كوبرى عباس ومتجه إلى ميدان المنيب، وبعض الأحجام فى شارع الجامعة وخاصة للمتجه إلى فيصل والهرم عن طريق ميدان الجيزة، ناصحا بسلوك شارعى مراد والسودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى تجنب كوبرى الفنجرى بسب وجود أحجام، ناصحا المتجه إلى مناطق الوايلى والزاوية بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مضيفا أن صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر.

ولفت صابر إلى جود أحجام فى محور الكورنيش عند منطقة أثر النبى، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بظهور أحجام أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.