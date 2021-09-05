شعراوى: «صوتك مسموع» تتلقى 12 ألف رسالة خلال أغسطس

جدة - نرمين السيد - وتضمنت هذه الرسائل 2671 شكوى، تم الرد على 2059 شكوى منها بنسبة إنجاز تخطت 77%، ويجرى حل 612 شكوى.

ونوه وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم الأحد، إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يمثل دليلا على ثقة المتعاملين بها نتيجة تفاعل فرق العمل التى تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى.

وأوضح أن إجمالى ما تلقته المبادرة منذ بدء عملها حتى شهر أغسطس الماضى بلغ 368 ألفا و537 رسالة، تضمنت أكثر من 70 ألف شكوى تم الرد على 67 ألفا و852 شكوى بنسبة 96.6%، ويجرى العمل على 2403 شكاوى.

وأشار إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس، ما بين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها 1403 شكاوى، والإشغالات 982 شكوى، ومخالفات البناء 166 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 83 شكوى، وشكاوى الفساد 5 شكاوى، إضافة إلى 32 شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة".

وأضاف إن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتا إلى أن عدد المتابعين لصفحة "صوتك مسموع" تجاوز 63.5 ألف متابع بزيادة 2503 متابعين عن شهر يوليو الماضى، كما تجاوزت مشاهدات الصفحة 101 ألف مشاهدة، فيما تلقت خدمة "واتس آب" خلال شهر أغسطس أكثر من 10 آلاف رسالة بزيادة 2000 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو بنسبة تخطت 24%، وتضمنت 2217 شكوى تم حل 1728 شكوى منها.

وبين شعراوى، فى تقرير تلقاه، إلى تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 85 رسالة، منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 68%، كما تلقى الخط الساخن 414 اتصالا تليفونيا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة بزيادة 107 اتصالات بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة حوالى 35%.

كما نوه بأنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل، وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، مؤكدا أن المبادرة تعد استكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.

وفى إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، قال شعراوى إنه "تم التوجيه بقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذرى وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى، واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك".

وأضاف أن فرق عمل المبادرة فى المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة، وكانت أبرز المحافظات استجابة فى حل الشكاوى هى: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية)، لافتا إلى أن فرق المحافظات هى بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين، مطالبا بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وشدد على أن المبادرة كان لها دور مهم وملموس فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها منع الشيشة بالمقاهى، كما تم أيضا تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات، كما تلقت شكاوى المواطنين والإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة والتحرك السريع تجاه هذه الشكاوى فى ظل جهود الحكومة لاسترداد أراضى الدولة.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "واتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (https://www.facebook.com/sotakmasmwo/?ref=bookmarks)، والبريد الإلكترونى للوزارة ([email protected]).