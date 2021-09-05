عاجل.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل طائرتين محملتين بالمساعدات للسودان

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرتا نقل عسكريتان، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوى ممتد على مدار الأيام القادمة لجمهورية السودان، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن. ومن جانبهم أعرب الجانب السودانى، عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب السودانى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين. المساعدات، تأتى تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.

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