عاجل- متحدث الرئاسة ينشر صورا من تفقد السيسى لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورًا من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح راضى، أن دار الأوبرا الجديدة تعد أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط، وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها 3.500 فرد، ومقامة وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية. كما تضم دار الأوبرا، مسرحًا للموسيقى يصل سعته إلى 1.300 فرد مؤهل وفقًا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، بحانب مسرحًا للدراما والأداء الحركى يتسع 700 فرد، وذلك فى إطار طراز معمارى فريد وثرى.

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