الرئيس السيسي يتفقد دار الاوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي دار الاوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية، والتي تعد اكبر دار اوبرا في الشرق الاوسط حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها ٣٥٠٠ فرد مقامة وفقاً لاحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية و أنظمة صوتية الى جانب مسرحاً للموسيقي يصل سعته الي ١٣٠٠ فرد مؤهل وفقاً للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية بحانب مسرحا للدراما و الأداء الحركي يتسع ٧٠٠ فرد، وذلك في اطار طراز معماري فريد وثري.

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