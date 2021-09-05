/648856/مران-الزمالك-تدريبات-تأهيلية-للاعبين-في-مجمع-الصالات

خاض لاعبو الفريق نادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن كان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد.

وأضاف أسامة أن المسحة الطبية تأتي للاطمئنان على جميع عناصر الفريق سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية.

أعلن نادي الزمالك الإثنين الماضي، عن اول صفقاتة في الإنتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي، بعقد لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر.

نتيجة مباراة الزمالك أمام البنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.