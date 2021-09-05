عمر كمال ينتظم في تدريبات الزمالك استعداداً للموسم الجديد

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انتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي الزمالك الوافد حديثا من المصري في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر الفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على تهنئة اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض، بينما استأنف فريق الزمالك، اليوم الاحد تدريباته الجتماعية، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر الفارس الأبيض استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر.

ويغيب عن تدريبات الزمالك كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو لانضمامهم للمنتخب الأول، والمغربي أشرف بن شرقي لتواجده مع منتخب بلاده والتونسيين حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للتواجد مع منتخب نسور قرطاج.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد.

وأضاف أسامة أن المسحة الطبية تأتي للاطمئنان على جميع عناصر الفريق سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية.

أعلن نادي الزمالك الإثنين الماضي، عن اول صفقاتة في الإنتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي، بعقد لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

فخر العرب.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.