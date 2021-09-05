دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة غادة علي خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب

/648866/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-النائبة-غادة-علي-خلال-دور-الإنعقاد-الأول-بمجلس-النواب

ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب لنشاط النائبة غادة علي ،عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني.

الجلسات العامة

حضرت النائبة غادة علي ،عضو مجلس النواب، 36 جلسة عامة، واستخدمت 21 الأدوات الرقابية من خلال تقديم مشروع قانون ايلولة واستبدال الأراضي لصالح المنشآت الشبابية ، إضافة إلى تقدمها بطلب إحاطة بخصوص عدم مشروعية نقل عمال المناجم بالوحات البحرية.

الفعاليات

وشاركت النائبة غادة علي،عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى 4 ندوات وفعاليات، فضلا عن المشاركة فى 11 زيارة رسمية و زيارات ميدانية.

وتقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، بـ 37 طلب خدمي ، إضافة إلى حضور 29 اجتماع باللجان النوعية .

دور الانعقاد الاول

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.