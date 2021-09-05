«عايزه تخلع جوزها عشان بياكل عدس كل يوم»..دعوى جديدة بمحكمة الأسرة بالسلام

/648867/عايزه-تخلع-جوزها-عشان-بياكل-عدس-كل-يومدعوى-جديدة-بمحكمة--الأسرة-بالسلام

« بيأكليني عدس كل يوم ».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «داليا» تبلغ من العمر الـ 27 عامًا ، دعوى خلع ضد زوجها «سعيد»32 عامًا ،عامل، أمام محكمة الأسرة بالسلام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بالسلام

متجوزة بقالي 5 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 5 شهور، جواز صالونات، من يوم الزفاف وهو كل يوم وهو راجع من الشغل يجبلي عدس ويقولي أعمليه عشان بحبه، فات شهرين وهو على نفس الحال، وأنا راضية هعمل ايه يعني، بس كده كتير عليا، ولو قولتله مش عاجبني بيقعد يضرب فيا ويقولي هو أنتي كنتي معاكي فلوس عشان تأكلي أساسًا، ويعايرني بأهلي، ويقولي قبل ماأعرفك أهلك دول مكنوش لايقين يأكلوا أساسًا».

جالي القولون من العدس

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:« من كتر أكلي العدس كل يوم جالي القولون، ومبقتش قادرة، مش عارفة أعمل ايه، منعني أنزل من الشقة، وهو اللي بيجيب كل حاجة، عشان مروحش أشتكي لأهلي وأهله،تعبت فجاه ومجبليش دكتور وقالي موتي أنا مليش دعوة بيكي ولا هصرف عليكي تاني».

قالي هقتلك لو روحتي أشتكيتي لحد

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «تاني يوم جالي وهددني وقالي لو روحتي وعملتي حاجة واشتكتي لأهلك هقتلك، أنتهزت الفرصة وسبتله البيت وروحت عند أهلي، ولجأت الي محكمة الأسرة بالسلام لرفع دعوى خلع ضده».