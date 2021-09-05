/648869/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-رفضها-لمشروع-التسوية-الإسرائيلي-في-القدس

قررت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد 5 سبتمبر، رفض مشروع التسوية الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف به، جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

دوت الخليج

ودعت الرئاسة الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع "التسوية" الإسرائيلي، معتبرةً أنه يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.

وشددت على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.