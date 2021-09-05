سارة النحاس : صندوق دوت الخليج خير عون للدولة لصالح المواطن

/648870/سارة-النحاس--صندوق-تحيا-مصر-خير-عون-للدولة-لصالح-المواطن

قالت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، انه في اليوم العالمي للعمل الخيري، نظم صندوق دوت الخليج احتفالية "أبواب الخير"، الذي يذكرنا بأهمية الأعمال الخيرية التي تقوم فيها الدولة لدعم جميع من هم في أمس الحاجة إليها، مشيرة إلي أن العمل الخيري لا يميز بين إنسان وآخر فهو لجميع المصريين الذين في عوز أو في ضائقة وتهتم بهم الدولة من خلال مبادرات صندوق دوت الخليج ومشاريعه الاجتماعية والتنموية والتي توصف بأن الصندوق خير عون للدولة لصالح المواطن .

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة سارة النحاس بشأن صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

واكدت عضو مجلس النواب سارة النحاس في تصريحات لتحيا مصر أن الدور الذي يقوم به صندوق دوت الخليج الممول تبرعات المصريين والعمل التطوعي، يساهم في القضاء على الفقر وتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن لجميع فئات المجتمع مشيرة إلي أنه وبعد إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، ما يقرب من 5 ملايين مواطن، على مستوى الجمهورية وبرعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، والتي ستؤدي إلى تحويل الأسر المحتاجة أو الفقيرة إلى تلبية احتياجاتهم الرئيسية وهذا الامر يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس للشعب المصرى.

منظمات المجتمع المدني

ووجهت النحاس التحية والشكر لكل من القطاع الحكومي والقطاعات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني، على جهودهم في إنجاح صندوق "دوت الخليج" وبالوصول بمصر إلى 6 أرقام قياسية في عمل الخير والمساعدات الإنسانية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية والذي يري العالم أجمع بأن مصر لا تهمل ولا تنسى أي أنسان يعيش على أرضها ليستفيد من خيراتها مشيرة إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يريد أن يكون هناك أي مواطن في ألم أو في معاناة .

ابواب الخير

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين. جاء هذا خلال تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"