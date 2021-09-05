الخطيب يكرم «رجال يد الأهلي» بعد التتويج الإفريقي

/648871/الخطيب-يكرم-رجال-يد-الاهلي-بعد-التتويج-الافريقي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تقديم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الفوز بالبطولة، مؤكداً أن الفريق نجح في تشريف النادي بالتتويج ببطولة غائبة منذ سنوات، وقدم أداءً جيدًا في جميع مباريات البطولة، وكان على قدر المسؤولية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الخطيب بإهداء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق درع النادي، تقديراً للمجهود الكبير الذي بذله الفريق في مشوار التتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

الجدير بالذكر أن توج فريق كرة اليد ببطولة كأس الكؤوس باللقب على حساب فريق وداد سمارة المغربي، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بالبطولة.

حقق فريق إنتر كلوب الأنجولي، الفوز على نظيره فاب الكاميروني، في المباراة التي جمعتهم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، حيث انتهت المباراة بنتيجة 31/29.

وعلى الجانب الأخير، حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره فريق أسفي السنغالي بنتيجة 49/22، في الدور ربع النهائي، ولتقي المارد الاحمر مع إنتر كلوب الأنجولي في نصف النهائي يوم الأربعاء المقب.

مشوار الأهلي

حقق النادي الأهلي لكرة اليد، الفوز على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ا، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرض قوي، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوز مهماً على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وضمت بعثة رجال يد الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.