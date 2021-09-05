/648872/الرئيس-السيسي-العمل-الخيري-تحول-على-مدار-الزمن-إلى-ثقافة-وسلوك-راسخ-في-الشخصية-المصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر صفحته الرسمية فيس بوك أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي يمثل الوجه الحقيقي للفطرة الإنسانية السلمية.

وكتب الرئيس على صفحته:” نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي يمثل الوجه الحقيقي للفطرة الإنسانية السلمية... ولقد تحول العمل الخيري على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ في الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخاً حافلاً وسجلاً متميزاً في هذا المجال... فتحية تقدير لكل مصري يشارك في نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، وأدعو الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة”.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

اليوم العالمي للخير

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن صندوق دوت الخليج نفذ لإنشاء مشروعات تعالج الحالات الاجتماعية الحرجة وتحسين حياة القري الأكثر احتياجا ، لافتا غلى أن الصندوق يتبني 6 محاور يعمل عليها ومنها الصحية مثل مبادرة ضمور العضلات للاطفال، والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيا ت وتنفيذ برامج بديلة ، إضافة إلى الدعم الاجتماعي من خلال مبادرة اطفال بلا مأوي ومصر بلا غارمين، والازمات والكوارث ،فضلا عن دعم التعليم من خلال جامعة زويل للتكنولوجيا وبرنامج تأهيل الشباب للقيادة ، مؤكدا أنه على مدار سنوات عمل الصندوق السبعة تضافرت تبرعات المواطنين.