على شاطئ البحر..أحدث إطلالات ميريام فارس الجريئة

/648873/على-شاطئ-البحرأحدث-إطلالات-ميريام-فارس-الجريئة

خضعت الفنانة المتألقة ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة ضمن أحد جلاستها التي تمتعت بها طوال موسم الصيف، وتعمدت إلتقاطتها في وسط الطبيعة على شاطئ البحر للتتناسب مع ملابسها الجريئة.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالت ميريام فارس

وظهرت ميريام فارس خلال مجموعة الصور التي شاركتها مع الجمهور بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مرتدية جيبة طويلة مفتوحه لتكشف عن ساقيها، وتعمد فارس خلال الصور بإظهار جزء كبير من ساقيها، كما ارتدة بلوزة بيضاء مفتوحة من الأذرع.

ميريام فارس تتصدر التريند بسبب إطلالتها

تصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الفترة الماضية، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، كما تعرضت لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور بسبب مجموعة من الصور الجريئة نشرتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ظهرت بها بالبكيني تارة وبملابس تناسب البحر والشواطئ تارة أخرى مستعرضة مراحل مختلفة من حملها، ذلك أثناء أحتفالها بيوم ميلاد طفلها الثانى دايف.

وتعرضت ميريام فارس للانتقادات من قبل المتابعين بسبب إطلالاتها الجريئة في الصور التي نشرتها وظهرت فيها بتلك الملابس الجريئة من بين هذه التعليقات: “عيب يبنت، شوهيدا يعيدا، لا حول ولا قهوة الا بالله، الله يهديكي، كأنك الوحيدة اللي حبلت بالعالم”. وغيرها من التعليقات المسئة.

وكانت قد شاركت ميريام فارس جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.

فيلم وثائقي على Netflix عن معاناة ميريام فارس أثناء الحظر وحملها

وطرحت شبكة Netflix فيلم وثائقي جديد للمغنية اللبنانية ميريام فارس في الرابع من يونيو المقبل بعنوان "Myriam Fares -The journey، لتكشف ميريام فارس، في الوثائقي الجديد معاناتها أثناء فترة الحظر التي تبعت انتشار فيروس كورونا وحملها في نجلها الأصغر ديف، فضلًا عن الصعوبات التي واجهتها في التحضير لألبومها الجديد.

الجدير بالذكر أنه طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية "غدارة يا دنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.