/648874/يوسف-عامر-الرئيس-السيسي-صادق-في-توفير-الحياة-الكريمة-للمواطن-المصري-تطبيقيا-وليس-نظريا

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أن الدولة تقوم بجهود لا حصر لها من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري العظيم الذي يستحق العيش الكريم. والحقيقة هي أن لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد دورا كبيرا في توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري من خلال أعمال الخير وتقديم يد العون للمحتاجين.

الرئيس السيسي صادق في توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري

وتابع:” لقد حث الإسلام على الأعمال الخيرية والتطوعية وشجع على الصدقات، بجانب الزكاة والتي هي ركن من أركان الإسلام، فقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» فجعل العمل التطوعي من أسباب اليسر والستر والنجاة في الدنيا والآخرة”.

وأكمل النائب يوسف عامر:” كما تعد تلك الجهود الخيرية التي تقوم بها الدولة رسائلَ أدبية ودَعواتٍ عَمَلية تَستَنهِضُ هِمَمَ الأفرادِ والموسسات للمشاركة الإيجابية في أبواب الخير المختلفة، والمُضِيِّ قُدُما في تعزيز علاقاتنا الإنسانية والاقتصادية من خلال الإحسان والعمل الخيري”.

وأشار عامر:” ولقد تُوِّجَتْ هذه الرسائل والدعوات بقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحَ اليوم بِتَفَقُّدِ أكبرِ قافلةٍ إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري وتستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين”.

وقال عامر:” ولا شك أن وجود السيد الرئيس في هذه الاحتفالية تعبير صادق عن حرصه الشديد والدائم على توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري تطبيقيا وليس نظريا؛ من خلال أبواب الخير وفي إطار تكثيف جهود واجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين”.

واختتم:” حفظ الله مصر شعبًا عظيمًا وقيادة حكيمة وحكومة مخلصة”.