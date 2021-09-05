رئيس جامعة الأزهر يقرر بدء تطعيم الطلاب باللقاح السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المحرصاوى، خلال ترؤسه، اليوم الأحد، لاجتماع لجنة الأزمات بجامعة الأزهر، لمناقشة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد - إنه تقرر وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاط فى الدراسة بمقر مستشفى الطلبة الجامعى وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبى قطاع الدراسة.

وأضاف أنه تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة وثالثة بكلية التربية بنين ورابعة بمقر البنك الأهلى القديم فى مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

وأوضح أنه بالنسبة لفرع البنات، فقد تقرر وضع نقاط تطعيم فى الإدارة الطبية بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم فى مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائى.

يأتى ذلك تماشيًا مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصدى لجائحة كورونا خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد (2021 - 2022).