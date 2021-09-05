مصر تعزى أسر ضحايا حادث الاصطدام بين قطار وحافلة فى تركيا

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، بيانا جاء فيه: "تابعت مصر بكل حزن وأسى الأنباء الواردة بشأن حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين".

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