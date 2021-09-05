عاجل.. محافظ الإسكندرية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - اعتمد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الحد الأدنى لمجموع القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوى العام والخدمات والخاص للعام الدراسى 2021-2022، بمجموع 220 درجة.





وقال الشريف، فى بيان للمحافظة، اليوم الأحد، إنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة، فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوى فى المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافى. يأتى ذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2021-2022، بعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة فى بعض المدارس بالإدارات التعليمية .

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