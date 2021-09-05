«مصر الخير» تشكر الرئيس السيسى على الدعم اللا محدود للعمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - أشادت مؤسسة مصر الخير بالدعم اللامحدود الذى يقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعمل الأهلى وكل ما من شأنه خدمة المجتمع إيمانا منه بأهميته فى تنمية الوطن والمواطن، حيث يحرص منذ توليه المسؤولية على أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجا، وأكد على ذلك فى الكثير من المحافل على أن مصر الجديدة لا تنسى أيا من أبنائها.





ووجهت مؤسسة "مصر الخير" فى بيان لها اليوم، الأحد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذا الدعم حيث شاركت المؤسسة فى إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار احتفالية "أبواب الخير" والتى تم إطلاقها اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام بتنفيذها صندوق "تحيا مصر"، وشاركت مؤسسة "مصر الخير" أكثر من 18 جمعية ومؤسسة أهلية فى هذا الحدث الهام والإنسانى والاجتماعى فى عمليات التوزيع فى جميع المحافظات.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن مصر الخير تتبنى إستراتيجية مصر للحماية الاجتماعية وهذا ما يتطابق مع الرؤية العالمية للقضاء على الفقر.

وأضاف جمعة، خلال كلمته فى احتفالية "أبواب الخير"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن برامج الحماية الاجتماعية تمكن المجتمع من تحقيق أهدافه التنموية.

وأشارت مؤسسة "مصر الخير" فى بيانها إلى حرصها الدائم والمستمر فى المشاركة فى المبادرات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

كما تقدمت المؤسسة، بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، التى تقود العمل الأهلى فى مصر بكل كفاءة واقتدار، ولا تدخر جهدًا فى دعم مؤسسات المجتمع الأهلى، ولا تتوانَ عن تقديم أى مساعدة، وتذليل أى عقبة تواجه المؤسسات والجمعيات الأهلية.

كما وجهت المؤسسة التهنئة لصندوق "تحيا مصر" لدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتحقيق أكبر حملة تبرع بالمواد الغذائية وبالمواد الطبية والكهربائية فى العالم.