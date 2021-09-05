عاجل.. السيسى يهنئ نظيره الإسرائيلى بتوليه مهام منصبه ورأس السنة العبرية

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا، مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الإسرائيلى، للتهنئة لتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.





أوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسى، وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة بقيادة السيسى. كما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.

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