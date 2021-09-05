السياحة: مصر والصين يمتلكان العديد من المقومات السياحية

جدة - نرمين السيد - أكدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن مصر والصين يمتلكان العديد من المقومات السياحية سواء التاريخية أو الثقافية أو الترفيهية وغيرها من الأنشطة الجاذبة المتعددة التى تجتمع فى مقصد سياحى واحد.





جاء ذلك خلال كلمتها فى مؤتمر "منظمى الرحلات فى الصين والدول العربية" الذى عٌقد افتراضيا ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض "الصين والدول العربية" والذى أقيم فى مدينة ينشوان الصينية بمشاركة عدد من الدول العربية.

واستعرضت "شلبى" التجربة المصرية فى استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مصر كانت حريصة فى المقام الأول على سلامة مواطنيها مع دعم ومساندة القطاع السياحى والعمل على تعافيه.

وأشارت إلى أنه قبيل البدء فى استئناف حركة السياحة فى يوليو 2020 وضعت مصر ضوابط سلامة صحية وإجراءات احترازية ووقائية صارمة يتم تطبيقها فى كافة المنشآت والأماكن السياحية والأثرية والمطارات حيث تم وضع هذه الضوابط وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما تحدثت عن مساندة الحكومة المصرية للقطاع السياحى للعمل على استئناف السياحة الوافدة إلى مصر.

ولفتت إلى التواصل المستمر مع شركاء المهنة واطلاعهم أولا بأول على الإجراءات المتخذة لتحقيق أعلى معدلات السلامة للسائحين والعاملين بالقطاع وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة فى المقصد المصرى.

وتطرقت نائب الوزير عن موكب المومياوات الملكية الذى أقيم فى أبريل الماضى والذى تم خلاله نقل 22 مومياء لملوك وملكات فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، مشيرة إلى أن هذا الحدث الاستثنائى كان ولا يزال من الأحداث التى جذبت الأنظار إلى مصر.

كما أشارت إلى قرارات الحكومة المصرية مؤخرا بالسماح بدخول مصر للسائحين الحاصلين على التطعيم أو من لديهم نتائج سلبية لتحليل PCR التى تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على إطلاق النسخة المحدثة من الموقع الإلكترونى الخاص بإصدار تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا وهى القرارات التى تسهم بشكل فعال فى جذب المزيد من الحركة السياحية لمصر.

كما وجهت نائب الوزير الدعوة للسائحين الصينيين لزيارة مصر والاستمتاع بكافة مقوماتها السياحية.