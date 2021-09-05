مصر تعرب عن خالص تعازيها لأسر ضحايا حادث اصطدام فى تركيا 

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت الخارجية المصرية فى بيانها: "تابعت مصر بكل حزن وأسى الأنباء الواردة بشأن حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين".