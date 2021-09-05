مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي للسودان 

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوى ممتد على مدار الأيام القادمة لجمهورية السودان، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

ومن جانبهم أعرب الجانب السوداني، عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب السودانى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.