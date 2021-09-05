الرئيس السيسى يهنئ الرئيس الإسرائيلى الجديد إسحاق هيرتزوج بمنصبه

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الاسرائيلى وذلك للتهنئة لتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية. وأوضح السفر بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس "هيرتزوج" عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة بقيادة الرئيس السيسى. كما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلًا عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، فضلًا عن جهود اعادة احياء مباحثات السلام.

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