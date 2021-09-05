/648875/كواليس-التحقيق-مع-حسن-شاكوش-ورضا-البحرواي-داخل-نقابة-الموسيقين

بدأ منذ قليل التحقيق مع كلا من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزميله الفنان رضا البحرواي داخل نقابة الموسقين بقرار من رئيس النقابة الفنان هاني شاكر، بعد تطاول كلا منها على الأخر خلال فيديوهات نشراه عبر مواقع التواصل الإجتماعي فضلا عن تشاجرهما معا في إحدى حفلاتهما بالساحل الشمالي.

دوت الخليج يرصد كواليس التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي

وحرص مجلس نقابة الموسيقيين أن يجلس كل من شاكوش والبحراوي في غرف مغلقة منفصلة كل منها عن الآخر؛ لعدم حدوث أي اشتباك بين الطرفين مرة أخرى بالرغم من إعلانهما التصالح خلال الأيام الماضية.

ووقعت اشتباكات بين إدارة أعمال رضا البحرواي وعدد من الصحفيين وصل الى حد التطاول بالأيدى، كما كشف أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن أزمة جديدة تهدد بزيادة العقوبة للمطرب حسن شاكوش بسبب شكوى أكثر من 2000 عازف إيقاع، قام شاكوش بسبهم أثناء غنائه فى إحدى الحفلات.

الإيقاعيين يشنون هجوم على أغنية حسن شاكوش خلال التحقيق

احتج عدد كبير من الإيقاعيين وعلى رأسهم الفنان سعيد الأرتيست، أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية على الأغنية التي أداها حسن شاكوش خلال إحدى حفلاته، ووجّه بها كلمات إباحية خادشة للحياء العام، مطالبين بشطب حسن شاكوش من النقابة، واعترض أعضاء العاملين بالنقابة والإيقاعيين على أغنية حسن شاكوش الخادشة للحياء، مما أحدث مشادات كلامية حادة بين رئيس لجنة العمل والمطرب الشعبي حسن شاكوش.

جلسىة التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحرواي

الجدير بالذكر أنه يشارك في الجلسة التي تنعقد حاليًا داخل نقابة المهن الموسيقية، كل من الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، والفنان حلمي عبد الباقي، عضو النقابة، وعلاء عامر، المستشار القانوني للمهن الموسيقية، وأيضًا أحد أعضاء اللجنة العمومية للموسيقيين، مع غياب نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر عن التحقيق.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قد قرر الأربعاء الماضى وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور، ومن المقرر أن يعلن مجلس التأديب بالنقابة عن نتيجة التحقيقات بعد قليل.