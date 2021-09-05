كواليس تصوير مسلسل «La Casa De Papel» الموسم الخامس..«صور»

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لازالت الشركة المنتجة لمسلسل «La Casa De Papel» ومنصة نتفلكس التي ستتولى طرحه، يعملان على زيادة تشويق الجمهور لموسمه الجديد والذي يعد الخامس من العمل.

دوت الخليج يرصد كواليس مسلسل «La Casa De Papel»

طرحت الشركة المنتجة للعمل مجموعة صور جديدة من المسلسل، من وراء تصوير الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير الذى طرح أول أمس،وجاءت تلك الصور لبعض أبطال العمل من وراء الكواليس، حيث ظهر عدد من الممثلين بشكل مختلف عن طبيعة إدوارهم فى الحبكة الدرامية للمسلسل وهما بتبدلان الرقصات والصور.

نتفلكس تطرح برومو تشويقي لمسلسل «La Casa De Papel»

وكانت قد طرحت منصة Netflix الأصلية مقطع مدته 15 دقيقة من الحلقة الأولى للجزء الخامس لمسلسل «la case de papel» الشهير، مشوقه جمهوره ومتابعيه له قبل طرحه، والتي تنطلق أحداثه حين تكون العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، وتم القبض على البروفيسور من قبل سيرا ولأول مرة ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوا أبدًا من قبل.

موعد عرض الجزء الثاني من الموسم الخامس لمسلسل «la case de papel»

وكانت كشفت الشركة المنتجة للمسلسل عن الموعد النهائي لعرض الموسم الخامس والأخير من السلسلة، والمقرر لها عرض جزأين الأول في 3 سبتمبر والثاني في 3 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الأسباني تريلر لم يتخط الدقيقة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن توقيت العرض الرسمي، وكتبت: "ما بدأ كسرقة، انتهى كعائلة"، الجزء الخامس من البروفيسور يعرض على دفعتين.

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذي شارك في أعمال la gran familia و vivir sin permiso.

مسلسل «la case de papel» مسلسل جريمة إسباني، يتناول مخطط قائد عصابة يدعى " البروفيسور" للقيام بعد سرقات هي الأضخم في تاريخ إسبانيا.