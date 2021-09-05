عاجل- متحدث الرئاسة ينشر فيديو لمشاركة السيسى فى احتفالية أبواب الخير

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، فيديو لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية أبواب الخير، وكذلك جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير. وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية أبواب الخير التى ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى، تستهدف حوالى 5 ملايين مواطن فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى.

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