صور - محافظ القاهرة يكرم الطالبة سهيلة بطلة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كرم خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، الطالبة سهيلة سمير محمود المعروفة باسم "بطلة الثانوية العامة" والتى استطاعت التفوق هذا العام رغم ظروفها التى اضطرتها لإجراء جراحة خطيرة بالعين قبل الامتحانات بأقل من 20 يومًا، إلا أنها أصرت على دخول الامتحان وحصلت على درجات متميزة بكافة المواد.





وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تفخر بأن تكرم واحدة من بناتها التى تحدت كل الظروف وواصلت دراستها بتفوق، مؤكدًا أنها مثال للقوة والأصرار متمنيًا أن يكون كل الشباب بمثل عزيمتها فى كل تحدى يواجهونه. وأشاد عبدالعال بروح الطالبة العالية متوقعًا لها مستقبلًا باهرًا، كما حيا أسرتها على وقوفهم بجانبها مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لأبناء العاصمة، وأهدى محافظ القاهرة للطالبة شهادة تقدير وجهاز لاب توب وهدية لأسرتها.

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