اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الحد الأدنى لمجموع القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوى العام والخدمات والخاص للعام الدراسي 2021 – 2022 إلى مجموع (220 درجة)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 وذلك بعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس بالإدارات التعليمية. وأضاف الشريف أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيض القبول بالثانوية العامة فى الإسكندرية إلى 220 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.