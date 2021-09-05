النائبة ألفت المزلاوى تكتب : من المصريين إلى المصريين .. دوت الخليج الصندوق الذي أنقذ الدولة المصرية

/648879/النائبة-ألفت-المزلاوى-تكتب--من-المصريين-إلى-المصريين--تحيا-مصر-الصندوق-الذي-أنقذ-الدولة-المصرية

يأتى تدشين صندوق دوت الخليج فى عام 2014 واحدا من أهم القرارات التى اتخذها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى بداية تولية زمام الحكم ، فالرئيس يعلم أن الموازنة العامة للدولة أقل بكثير من مطالب المواطنين ومن احتياجاتهم فهى محكومة بموارد الدولة ومخزونها المالي ولا يمكنها وحدها أن تقضي على المشكلات العالقة ولا تحقق أمل المصريين فى إصلاحات عامة واسعة تشهدها الدولة فى كافة المجالات والأصعدة ولا سيما الجانب الاجتماعى منها المتعلق بحماية الأسرة وتطوير العشوائيات وخلق بيئة صالحة للنجاح والتميز والانتقال إلى المستقبل.

صندوق دوت الخليج

لقد لمح الرئيس بفراسته أن الأفراد من طائفة رجال الأعمال والمؤسسات الوطنية لديهم النوايا الواضحه فى دعم مستقبل مصر والمساهمة الجادة فى أخراجها من العثرات المتزايدة فى فترة السنوات الأولى لاندلاع أحداث يناير 2011 ، فرأي الرئيس أن تكون هناك حاضنة لتلقي هذا الدعم تنظمه وتضع له البرامج وتشرف على عملية الإنفاق ضمن أولويات محددة ومكتوبة ومعلنة ، فجاءت فكرة صندوق دوت الخليج الذي حمل شعار "نتشارك – من المصريين إلى المصريين" .

ابواب الخير

ازداد اقبال المصريين فى الداخل والخارج افرادا ومؤسسات على ضخ التبرعات النقدية للصندوق، الذي قام بدوره فى تحويل تلك التبرعات إلى مشاريع لافته للنظر ، فانتقل بالعشوائيات التى كان يعانى منها المجتمع المصري إلى مدن عصرية حديثة وساهم فى تبنى المبادرات الصحية والكشف عن الأمراض، واهتم بالتعليم ابتداءً من تطوير المنشأة التعليمية ورفع كفاءتها وصولا إلى تطوير وتدريب عقلية الطالب والمدرس .

لقد حظى الصندوق وانشطتها بإشادات دولية بالغة وسجلت نشاطات ارقام قياسية فى موسوعة جينيس وأصبح اسم الصندوق وشعاره يخفق فى كافة الأماكن النائية وتمكن من اقتحام كافة مشكلات المصريين وساهم فى رفع شعور المواطنين بالرضا، وما يزال يواصل تقدمه برعاية بالغة من السيد الرئيس الذي يهتم بتطوير كل ما يخص المصريين وتفاصيل حياتهم وأمورهم.