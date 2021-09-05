خالد ابوالوفا: صندوق دوت الخليج هزم العشوائيات فى مصر ويحظى بإهتمام وإشادة دولية بالغة

/648880/خالد-ابوالوفا-صندوق-تحيا-مصر-هزم-العشوائيات-فى-مصر-ويحظى-بإهتمام-وإشادة-دولية-بالغة

قال النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ، انه منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تأسيس صندوق دوت الخليج لتوفير الدعم المادي والمعنوي للمصريين الأكثر احتياجا،أعطى الصندوق الأولوية القصوي للحفاظ على بنية الأسرة وحمايتها والعمل على رعايتها اقتصاديا واجتماعيا و القضاء على الظواهر الاجتماعية التي تزعج المجتمع وتعوق تنميته وتحد من مساهماته البناءه فى رقي وتقدم الوطن .

دوت الخليج يرصد تعليق خالد أبو الوفا على حهود صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

وأكد أبو عضو مجلس الشيوخ علي ان النجاحات الكبيرة التى حققها الصندوق منذ تدشينه حظيت باهتمام وإشادة دولية بالغة ، فالصندوق الذي يحمل شعار "من المصريين إلى المصريين" ، والقائم على تبرعات الأفراد والمؤسسات جاء بمثابة طوق النجاة للأسرة المصرية ومشكلاتها وانتقل بها من البيئة الضيقة العشوائية الضارة إلى فضاء أوسع ورعاية أعمق واهتمامات أذكى مشيرا إلي أن عبقرية إدارة الصندوق منذ تدشينه فى تحديد منافذ الرعاية والدعم والإنفاق، وهى جميعها تحمل أولويات للمصريين غير القادرين ممن تزداد مطالبهم مخصصات الدولة وموازنتها العامة .

ابواب الخير

واضاف أبو الوفا أن صندوق دوت الخليج اعطي أهمية بالغة لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية وإطلاق المبادرات التى تستهدف عموم المصريين للقضاء على الفيروسات والكشف المبكر عن الأمراض وحملات تطعيمات الأطفال وغيرها ، ثم برامج التنمية العمرانيه الهادفة إلى توفير المسكن الملائم متكامل الخدمات والمرافق لقاطنى المناطق العشوائية والقري الأكثر فقرا وتحسين مستوي المعيشة للأسر المصرية ، فرأينا عمران لافت للنظر وفائق الجودة من حيث الانشاءات الهندسية والمرافق مثل بشائر الخير التى هزمت العشوائيات بمدينة الإسكندرية فضلا عن أكثر من 13 مدينة على نفس النمط منها ما تم الانتهاء ومنها ما هو قيد الإنشاء.

وأوضح النائب خالد ابو الوفا أن الصندوق أولي رعاية خاصة للكوارث والأزمات الطارئة وخصص لها برنامجا متكامل للتعامل السريع معها والمشاركة الفعالة فى احتوائها ومواجهتها، أما التعليم فقد حظى باهتمام واضح ضمن انشطة الصندوق وتطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس وتخصيص برامج التعليم والتدريب للطلاب وللمدرسين بأحدث ما توصل إليه العالم من نظريات ورؤي تعليمية عصرية حديثة مشيرا إلي إن النشاطات المتزايدة الجادة التى يقوم بها صندوق دوت الخليج صارت حديث العالم كله الذي يتابع عن كثب النشاطات المتسارعة التى تقوم بها الدولة المصرية عقب وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم فى مصر واشتباكه السريع مع القضايا العامة والخاصة للمصريين وتدخله فى حل المشكلات المعقدة والمتشابكة لضمان مجتمع أكثر استقرارا وأعلى نموا ونجاحا.