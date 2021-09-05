/648882/النائبة-آية-مدني-الاتحاد-الدولي-يشيد-بجهود-مصر-في-تنظيم-بطولات-العالم-للخماسي-الحديث

أوفد الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، النائبة آية مدني،عضو مجلس النواب، وعضو مكتب تنفيذي ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، لتمثل الاتحاد في مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت سن 17 و19 سنة، نيابة عن رئيس الاتحاد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حضور ىية مدني لمؤتمر بطولة الخماسي فى مصر

الاتحاد المصري للخماسي

ووجهت آية مدني خلال كلمتها بالمؤتمر، الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لمساندته للاتحاد المصري، إلى جانب قيامه بتسخير كافة الجهود لاستضافة مصر للبطولات الكبرى للخماسي الحديث في اخر ثلاث شهور، في الوقت الذي ترفض فيه كثير من دول العالم استضافة أية بطولات. كما وجهت الشكر للدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لجهوده في استضافة الاكاديمية لبطولات العالم للخماسي الحديث إلى جانب رعايته للطلاب الرياضيين بالأكاديمية.

أولمبياد طوكيو 2020

وهنأت رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، الاتحاد المصري على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ التي حصل عليها اللاعب احمد اسامة الجندي، كما أثنت على الجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد والجهاز الفني والإداري، وعلى الإدارة الناجحة والتنظيم الهايل والمشرف والمتطوعين الذين يشيد بهم جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية ، للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17-18 عام والتي من المقرر إقامتها على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12حتى 20 سبتمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و النائبة الدكتورة آية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية.