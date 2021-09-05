/648883/الأهلي-يحصل-على-توقيع-مصطفى-البدري-لمدة-5-أعوام

نجح مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على توقيع مصطفي البدري، لاعب الإنتاج الحربي، لينضم رسمياً إلى صفوف المارد الأحمر.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التعاقد:

وقع مصطفى البدري للنادي الأهلي بعقد بمتد لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه. وبذلك يعد مصطفى البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالىة.

انتهت مدة إعارة أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، مع فريق سموحة، وأعلن النادي الأهلي عودته إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويأتي قرار عودة أحمد عبدالقادر إلى النادي الأهلي، بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادي الأهلى، وذلك للاستفادة من خدماته فى الموسم الجديد، بعد تألقه اللافت برفقة الفريق السكندرى فى الموسم المنقضي.

شارك أحمد عبدالقادر مع فريق سموحة في 27 مباراة، استطاع خلالهم إحراز 10 أهداف، وصناعة 5، بالإضافة إلى حصوله على ركلة جزاء.

ويعد موقف مشاركة أحمد عبدالقادر بشكل أساسي مع النادي الأهلي في الفترة القادمة، مهمة صعبة، حيث تعاقد المارد الأحمر مع عدد من اللاعبين المميزين، والذين يلعبوا في نفس مركز أحمد عبدالقادر.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف