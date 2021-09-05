عمرو القطامي: صندوق دوت الخليج نجح في لعب دور هام مع أجهزة الدولة والحكومة لرفع المعاناة عن المواطنين

/648886/عمرو-القطامي-صندوق-تحيا-مصر-نجح-في-لعب-دور-هام-مع-أجهزة-الدولة-والحكومة-لرفع-المعاناة-عن-المواطنين

أشاد النائب عمرو القطامي،عضو مجلس النواب، بالجهود التي يقوم بها صندوق دوت الخليج ، مؤكدا أن الصندوق منذ إصدار الرئيس أمر بإنشائه فى عام 2014 ، وهو يقوم بتنفيذ تمويل مشروعات تنموية قومية هدفها حل المشاكل الاجتماعية المختلفة، خاصة تلك التي تواجه الفئات الأكثر احتياجا ،مشيرا إلي ان الصندوق ساهم في العمل المجتمعي بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لاحداث تغير في خدمات للأسر الأولي بالرعاية .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرةو القطامي بشأن جهود صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

وأكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن صندوق دوت الخليج قدم مجموعة من المشروعات المتكاملة ، التي تهيئ خدمات شاملة للمواطنين فى مختلف قري ونجوع مصر، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإدارية فى الدولة، فضلا عن توفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة من الشباب والمرأة المعيلة.

وأوضح النائب عمرو القطامي ، أن الصندوق تبني العديد من المبادرات الرئاسية المجتمعية والصحية مثل علاج فيروس سي وإعلان مصر خالية منه،و مبادرة أطفال بلا مأوى ومبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات، مؤكدا علي أن صندوق دوت الخليج نجح في لعب دور هام مع أجهزة الدولة والحكومة لرفع المعاناة علي المواطنين.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.