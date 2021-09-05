المتحدث العسكرى ينشر إنفوجرافا عن تدريبات النجم الساطع 2021

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى تدريبات النجم الساطع 21 دولة هى "مصر، الولايات المتحدة، السعودية، المملكة المتحدة، الأردن، اليونان، قبرص، باكستان، العراق، الكويت، البحرين، الإمارات، السودان، تونس، المغرب، نيجيريا، كينيا، تنزانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا".

وتجرى التدريبات فى قاعدة محمد نجيب العسكرية فى الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر، وتتضمن أهداف النجم الساطع 2021، التدريب على أعمال القتال غير المنطية، وتطوير العمل المشترك والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين الدول المشاركة، وتبادل الخبرات وتطوير الأساليب القتالية بين القوات المشتركة.