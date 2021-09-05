رئيس مجلس النواب يصل فيينا للمشاركة فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى

جدة - نرمين السيد - وصل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة فى أعمال مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى، والذى يبدأ أعماله غدا الاثنين.





وأشارت مصادر فى السفارة المصرية فى فيينا إلى أن السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا كان على رأس مستقبلى المستشار جبالى، والقنصل العام باسم طه وبعض أعضاء السفارة. يذكر أن المؤتمر العالمى الخامس للاتحاد البرلمانى الدولى سوف ينطلق فى فيينا غدا الاثنين ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، فيما من المتوقع أن يصل عدد رؤساء البرلمانات إلى 120 من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ما يصل إلى 800 مشارك ويناقش قضايا التعاون البرلمانى ومكافحة الإرهاب.

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