الوطنية للإعلام تناقش إجراءات إطلاق قناة للأطفال والشباب

جدة - نرمين السيد - وأكد حسين زين، بحسب بيان للهيئة، أن القناة ستكون إضافة قوية تسهم فى بناء الإنسان وسيكون محتواها البرامجى هادف وتحقق عدة أهداف من رسالتها الإعلامية، وأهمها نشر الوعى والثقافة بين الفئات العمرية المستهدفة، وغرس القيم المصرية الأصيلة، والمساهمة فى بناء جيل واعى وقادر على العطاء.

وأضاف زين، أن فكرة إطلاق القناة تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والشخصية المصرية الأصيلة، وستسهم القناة من خلال محتوى إعلامى متميز ومتنوع على تحقيق تلك الأهداف.

يذكر أن الأسبوع الماضى، شهد نشاطا مكثفا لرئيس الوطنية للإعلام، وعقد لقاء مع مسؤولى التليفزيون السعودى، لمناقشة بروتوكولات التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية، التى تسهم فى تفعيل التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التليفزيون السعودى، بما يحقق مردودا إيجابيا مهنيا واقتصاديا.