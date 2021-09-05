جدة - نرمين السيد - وأكد حسين زين، بحسب بيان للهيئة، أن القناة ستكون إضافة قوية تسهم فى بناء الإنسان وسيكون محتواها البرامجى هادف وتحقق عدة أهداف من رسالتها الإعلامية، وأهمها نشر الوعى والثقافة بين الفئات العمرية المستهدفة، وغرس القيم المصرية الأصيلة، والمساهمة فى بناء جيل واعى وقادر على العطاء.
وأضاف زين، أن فكرة إطلاق القناة تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والشخصية المصرية الأصيلة، وستسهم القناة من خلال محتوى إعلامى متميز ومتنوع على تحقيق تلك الأهداف.
يذكر أن الأسبوع الماضى، شهد نشاطا مكثفا لرئيس الوطنية للإعلام، وعقد لقاء مع مسؤولى التليفزيون السعودى، لمناقشة بروتوكولات التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية، التى تسهم فى تفعيل التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التليفزيون السعودى، بما يحقق مردودا إيجابيا مهنيا واقتصاديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للإعلام تناقش إجراءات إطلاق قناة للأطفال والشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.