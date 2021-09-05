التعليم تعلن أسماء الطلاب العشر الأوائل بمسابقة مايكروسوفت العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء الطلاب العشر الفائزين على مستوى الجمهورية بمسابقة مايكروسوفت العالمية، التى تعد من أكبر المسابقات على مستوى العالم بالحاسب الآلى، ويشارك بها أكثر من 150 دولة تتنافس لاختيار أفضل 50 طالبا فى العالم.





وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إلى أن المسابقة نظمها فريق التدريب بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة Certiport، حيث تم تدريب حوالى 5.000 طالب على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه يتم تدريبهم من خلال مراكز التطوير التكنولوجى بالمرحلة العمرية من سن 13 إلى سن 18 عاما بالمراحل التعليمية المختلفة، وتصفية المشاركين ليتم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية لتبدأ المرحلة النهائية؛ لاختيار أفضل 10 طلاب.

وهنأت الطلاب الفائزين، متمنية لهم المزيد من التوفيق والنجاح، حيث فاز بالمركز الأول الطالب محمود عماد محمد (محافظة القاهرة)، وفاز بالمركز الثانى الطالب محمد عماد محمد (محافظة القاهرة)، وفاز الطالب عبد العظيم خيرى (محافظة بنى سويف) بالمركز الثالث، ومن محافظة سوهاج فازت الطالبة رزان محمود محمد بالمركز الرابع والطالبة سارة فايز بطرس بالمركز الخامس.

والطالبة كريست هانى بالمركز السادس وبالمركز السابع فاز به الطالب محمود الخشت (محافظة كفر الشيخ) وفاز بالمركز الثامن محمد السيد (محافظة القاهرة)، وفازت الطالبة شهد هنداوى (محافظة كفر الشيخ) بالمركز التاسع، وفاز الطالب زياد عبد المجيد (محافظة القليوبية) بالمركز العاشر.