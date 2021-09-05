نواب البرلمان :صندوق تحيا مصرأكد حرص الدولة على حماية حقوق الإنسان المصري..واحتفالية أبواب الخير تؤكد جهود الدولة في تعميق العمل الخيرى لتحسين معيشة المواطنين

/648893/نواب-البرلمان-صندوق-تحيا-مصرأكد-حرص-الدولة-على-حماية-حقوق-الإنسان-المصريواحتفالية-أبواب-الخير-تؤكد-جهود-الدولة-في-تعميق-العمل-الخيرى-لتحسين-معيشة-المواطنين

يرصد موقع دوت الخليج اشادات نواب البرلمان بالجهود التي يقوم بها صندوق دوت الخليج، فى تنفيذ المشروعات القومية التنومية، التي تهدف لتحسين سبل معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة، جاء ذلك فى إطار تفقد الرئيس السيسي لمبادرة دعم مليون اسرة ، خلال احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج.

ابواب الخير

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جهود صندوق دوت الخليج ستظل النموذجً الذى يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فى تفعيل الدور الإجتماعى من أجل المواطن.

جهود صندوق دوت الخليج تخدم المواطن

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأحد، تعليقا على احتفالية «أبواب الخير» التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف ٥ مليون مواطن، وينظمها صندوق "دوت الخليج" بالتعاون مع وزارة التضامن، مشيرا إلى أن هذا الدور الفعال من جانب صندوق دوت الخليج يدعم الرؤية التنموية للدولة المصرية والرائدة في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجا وتحسين دور الحياة في هذه المناطق وتكاملها مع جهود الأمم المتحدة ووكلائها وبرامجها المختلفة، لتحسين حياة الناس.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه الجهود أيضا تفعل الاستراتيجية التى تتحرك عليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية للقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.، مشيرا إلى أن المواطن المصرى أصبح يلمس بشكل مباشر برامج الصندوق والتى تضم الرعاية الصحية حيث مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى من الأطفال وأيضا برنامج التنمية العمرانية حيث تطوير المناطق العشوائية وأنشاء مدن بديلة مثل بشائر الخير والأسمرات وأيضا برنامج الدعم الإجتماعى حيث حماية الأطفال بلا مأوى ومصر بدون غارمات وغارمين.

وأكد أيضا على أن البرامج تضم جهود الصندوق فى الكوارثِ والأزمات، الذي يتيح التدخل السريع والمشاركةَ الفعَّالةَ، عندما يواجه المواطنين كوارث أو أزماتٍ غير متوقعة،وأيضا ملف التعليم الذى يقوم الصندوق بجهود كبيرة فيه حيث دعم جامعة زويل للعلومِ والتكنولوجيا، والبرنامجَ الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بجانب أيضا التمكين الاقتصادى الذى يوفر فرص عمل للشباب ويدعم المرأة المعيلة مشيرا إلى أن كل هذه الجهود والبرامج ترجمة حقيقة للتعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بما يخدم المواطن ويصب فى صالحه.

واختتم حديثه بالإشادة بما تحدث بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بآليات الصرف على كل هذه البرامج وجهود الصندوق تحت إشرافه وأنه فى يد أمينه، مؤكدا على أن هذا الحديث رسالة بأن تبرعات وجهود جموع المواطنين الداعمه لهذا الصندوق تذهب فى مكانه الصحيح وتصل للمستحقين وهو ما يشجع الجميع على الدعم والمساعدة المستمرة.

عمرو القطامي :صندوق دوت الخليج نجح في لعب دور هام مع أجهزة الدولة والحكومة لرفع المعاناة عن المواطنين

أشاد النائب عمرو القطامي،عضو مجلس النواب، بالجهود التي يقوم بها صندوق دوت الخليج ، مؤكدا أن الصندوق منذ إصدار الرئيس أمر بإنشائه فى عام 2014 ، وهو يقوم بتنفيذ تمويل مشروعات تنموية قومية هدفها حل المشاكل الاجتماعية المختلفة، خاصة تلك التي تواجه الفئات الأكثر احتياجا ،مشيرا إلي ان الصندوق ساهم في العمل المجتمعي بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لاحداث تغير في خدمات للأسر الأولي بالرعاية .

وأكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن صندوق دوت الخليج قدم مجموعة من المشروعات المتكاملة ، التي تهيئ خدمات شاملة للمواطنين فى مختلف قري ونجوع مصر، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإدارية فى الدولة، فضلا عن توفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة من الشباب والمرأة المعيلة.

نورا علي:احتفالية أبواب الخير تؤكد جهود الدولة في تعميق العمل الخيرى لتحسين معيشة المواطنين

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج وأقيمت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد مدى الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمد شبكة الحماية الاجتماعية والمبادرات بقيادة فخامة الرئيس وحرصه على تعميق العمل الخيرى وتطويره في مصر لإحداث نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطنين وتحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم بالمشاركة المجتمعية من خلال هذا العمل لينعكس على المجتمع والمواطنين في العديد من المجالات .

نورا علي مشاركة الرئيس السيسى في قمة بغداد هامة وترجمة لدور مصر الريادى نورا علي مشاركة الرئيس السيسى في قمة بغداد هامة وترجمة لدور مصر الريادى وقالت نورا على أن استهداف حوالي ٥ مليون مواطن من خلال العمل الخيرى شيء عظيم يحسب للدولة المصرية وحرصها على التحول الكبير في حياة المواطنين وتوفير لهم المسكن المناسب بمختلف محتوياته ، مشيدة بحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على إحياء فكرة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الخيري بالمجتمع المصري بمختلف فئاته لينعكس ذلك على المواطن سواء في التعليم أو الصحة أو الإسكان وغيرها من الخدمات والمشروعات التي تساهم في تحسين معيشة المواطنين.

وأضافت رئيس سياحة النواب أن العمل الخيرى فرصة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والإسهام في مد مظلة الخير وتعميقه ليتم رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه يساهم فى القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات عديدة لصالح فئات كثيرة في المجتمع ، مضيفة أن ترسيخ العمل الخيري عند الأجيال المقبلة وإرشادهم وتدريبهم للمشاركة في الاعمال الخيرية أمر هام لابد منه خلال المرحلة القادمة .

محمد سلطان : صندوق تحيا مصرأكد حرص الدولة على حماية حقوق الإنسان المصري

ثمن النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بالجهود التي يقوم صندوق دوت الخليج، فى تطوير قري الريف المصري،على كافة الأصعدة والاتجاهات، مما يوفر للمواطن حياة كريمة، من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ، حيث ساهم فى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ،خاصة حقه فى أن يحيا حياة كريمة.

وقال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، أن الدولة تؤكد حررصها على توفير حياة آدامية كريمة للمواطنين ، من خلال المبادرات التي يطلقها الصندوق، مثل مبادرة 100 مليون صحة ،واعلان مصر خالية من فيروس سي، إضافة إلى المبادرات الاهتمام بصحة المرأة، وأطفال بلا مأوي ، وتسديد ديون الغارمين مما رسخ من قواعد الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين، القضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين لن يتم إلا بتضافر مجتمعي.

ودعا النائب محمد سلطان ،عضو مجلس النواب، رجال الأعمال وكافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ، للتكاتف والتعاون مع صندوق دوت الخليج، لما يمثلة الصندوق من داعم اساسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي.

شحاته ابو زيد:صندوق دوت الخليج يؤكد جهود الدولة الخيرية لحث الأفراد والمؤسسات على العمل ا.لإيجابي

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتفالية "ابواب الخير" التي شهدها الرئيس السيسي اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخير، والتي تستهدف ٥ مليون مواطن، بالتعاون مع وزارة التضامن، تحت تنظيم صندوق دوت الخليج، تستهدف في المقام الأول تحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة تليق به.

ووجه النائب شحاتة أبو زيد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، رسالة شكر وتقدير لكل الداعمين لصندوق دوت الخليج، موضحا أنهم يقومون بعمل خيري يساهم في الارتقاء بحياة العديد من المواطنين وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي تتشارك في نفس الهدف.

ونوه أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، انه منذ اطلاق الرئيس السيسي صندوق دوت الخليج في 2014، وهو يساهم من خلال المروعات التنموية في تحسين حالة المواطنين.