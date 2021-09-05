/648888/محمد-سلطان-صندوق-تحيا-مصرأكد-حرص-الدولة-على-حماية-حقوق-الإنسان-المصري

ثمن النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بالجهود التي يقوم صندوق دوت الخليج، فى تطوير قري الريف المصري،على كافة الأصعدة والاتجاهات، مما يوفر للمواطن حياة كريمة، من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ، حيث ساهم فى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ،خاصة حقه فى أن يحيا حياة كريمة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد سلطان بشأن الجهود التي يقوم بها صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

وقال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، أن الدولة تؤكد حررصها على توفير حياة آدامية كريمة للمواطنين ، من خلال المبادرات التي يطلقها الصندوق، مثل مبادرة 100 مليون صحة ،واعلان مصر خالية من فيروس سي، إضافة إلى المبادرات الاهتمام بصحة المرأة، وأطفال بلا مأوي ، وتسديد ديون الغارمين مما رسخ من قواعد الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين، القضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين لن يتم إلا بتضافر مجتمعي.

ابواب الخير

ودعا النائب محمد سلطان ،عضو مجلس النواب، رجال الأعمال وكافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ، للتكاتف والتعاون مع صندوق دوت الخليج، لما يمثلة الصندوق من داعم اساسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.