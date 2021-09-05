نادر نسيم: صندوق دوت الخليج ساهم في التخفيف عن المواطنين فى تحمل موجة الاصلاح الاقتصادي

/648889/نادر-نسيم-صندوق-تحيا-مصر-ساهم-في-التخفيف-عن-المواطنين-فى-تحمل-موجة-الاصلاح-الاقتصادي

أشاد النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ ، بالجهود التي يقوم بها صندوق دوت الخليج، من خلال المشروعات القومية التنموية التي يطلقها الصندوق فى مختلف ربوع الجمهورية، بهف تحسين حياة المواطنين، وإحداث طفرة فى المشروعات الخدمية فى كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية بما يساهم فى تطوير قري الريف المصري.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب نادر نسيم بشأن جهود صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

وأكد النائب نادر نسيم ، عضو مجلس الشيوخ،أن احتفالية "ابواب الخير" التي شهدها الرئيس السيسي اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخير، والتي تستهدف ٥ مليون مواطن، بالتعاون مع وزارة التضامن، تحت تنظيم صندوق دوت الخليج، تستهدف توفير حياة كريمة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

ابواب الخير

ولفت النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الصندوق يعزز من حرص الدولة على توفير حياة كريمة والنهوض بالمواطن المصري إلى مرحلة من الرقي والحياة الهنيئة ، من خلال المبادرات التي يطلقها الصندوق ،ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة الاهتمام بصحة المراة ومبادرة اطفال بلا مأوى، ومصر بلا غارمات، إضافة إلى مبادرة دكان الفرحة التي تستهدف تجهيز 200 عروسة، حيث ان كل هذا ساهم في التخفيف على المواطنين.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"