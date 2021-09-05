/648890/بلقيس-تحتفل-بتخطي-أغنيتها-الجديدة-دبلوماسي-الـ5-مليون-مشاهدة-في-أيام

احتفلت الفنانة اللبنانية بلقيس مع جمهورها بنجاح أحدث أغنيتها والتي تعد الأولى في مسيرتها التي تؤديها باللهجة المصرية، والتي أتت بعنوان «دبلوماسي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

دوت الخليج يرصد إحتفال بلقيس بأغنية دبلوماسي

ونشرت بلقيس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة الكليب الخاص بالأغنية وعلقت عليها قائلًة: "دبلوماسي تصل 5 ملايين مشاهدة علي يوتيوب بعد أيام من صدورها" . وتابعت بلقيس: "شكرا لكم جميعاً للمتابعة والتعليق المشجع المستمر لي ولأعمالي الفنية".

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، التي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

كلمات أغنية دبلوماسي

وتقول كمات أغنية «دبلوماسي» لبلقيس: “حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. لا باحوّر ولا بأفور انا باعاكسك رسمي تصور .. حبيبي انا جاية اقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. انت فلتة ولا غلطة انت اصلي وكله أونطه”.

بلقيس تتألق بدار الأوبرا

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية بلقيس أحيت حفلا غنائيا في يوم 12 أغسطس بمصر بعد العديد من الجدل الذي دار بينها وبين نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد طه وذلك في الساعة الثامنة مساءً، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 210 للصفوف الخلفية و 710 للصفوف الأمامية.