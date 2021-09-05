/648891/مستقبل-وطن-يحتفل-بختام-الدوري-للموسم-الثالث-بالبدرشين

انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب اشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظه والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة وبالتعاون مع نواب الشيوخ النائب عصام هلال، النائب فرج فتحي فرج، والساده نواب الدائرة النائب عماد الدرجلي والنائب حازم عويان والنائب نادر الخبيري.

مستقبل وطن يحتفل بختام الدوري للموسم الثالث بالبدرشين

قامت أمانة الحزب بالمركز بقيادة الأستاذ شعبان هيكل أمين الحزب بالمركز بحفل نهائي دوري مستقبل وطن للموسم الثالث على مستوى المركز بحضور النائب عصام هلال الامين العام المساعد للحزب ، النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ ، أعضاء مجلس النواب النائب عماد الدرجلي، النائب حازم، النائب نادر الخبيري، اعضاء هيئة مكتب المحافظة الأستاذ حلمي عبدالفتاح، الأستاذ كميل فوزي، الأستاذ أحمد عطاالله امين مساعد التنظيم، الأستاذ مراد أبو الدهب امين مساعد التنظيم، الأستاذ عمرو ابو حريره أمين مساعد الإعلام بالمحافظة، المستشار بسام الخبيري امين الحزب بالعياط، أعضاء هيئة مكتب الحزب بالعياط، المهندس محمود شنب رئيس مجلس المدينة، الأستاذ أحمد الجيار أمين التنظيم بالمركز،وحضور مكثف من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز واعضاء الوحدات الحزبية على مستوى المركز.

وشهدت الاحتفالية التي سبقت المباراة النهائي القرآن الكريم، ثم السلام الوطني ، ثم بعد ذلك تزينت الاحتفالية بفقرة التنوره والمزمار البلدي وذلك قبل ان تنطلق المباراة النهائية بين فريق كفر زهران وفريق ميت رهينة والذي انتهى بفوز فريق كفر زهران بالكأس.

وعقب اللقاء تم تسليم الكأس لفريق كفر زهران الذ تصدر المركز الاول، فريق ميت رهينة الذي تصدر المركز الثاني، ويليهم فى المركز الثالث فريق مستقبل كفر زهران.

وتضمنت الإحتفالية كلمة أمين الحزب الذي رحب بالحضور يليه نواب الشيوخ والبرلمان.

وتم توزيع دروع على نواب الشيوخ والبرلمان وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة تقديرا لمجهوداتهم .

ويأتي ذلك بمشاركة لجنة التنظيم والمراسم بقيادة أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز، أمين الإعلام بالمركز الأستاذ كمال الخبيري، مساعد أمين الإعلام بالمركز هدير حسام.

وقدمت الحفل الأستاذة منار جبة، ويأتي ذلك في اطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدوله المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.